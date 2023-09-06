ماجد الكدواني: كنت مرعوبا من الكوميديا.. وكريم عبدالعزيز شجعني

قال الفنان ماجد الكدواني، إنه كان يشعر بالرعب في خوض تجربة الكوميديا، «أنا جبان في الكوميديا جدا»، وكان يخشى «الإيفيهات» المباشرة في فيلم «حرامية في كي جي تو»، ولكن كريم عبدالعزيز وجه له بعض الكلمات التي شجعته.

نصيحة كريم عبدالعزيز لـ ماجد الكدواني

وأضاف ماجد الكدواني، خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، «كريم قالي بص يا صاحبي أنا زيك، بخاف من المباشرة، تعالى نستخبى في الشخصية أوي ونصدقها أوي وإذا ضحكنا ضحكنا ولو مضحكناش أدينا متصدقين، وابتدينا نمشي في هذا الخط والمنهج».

صعوبات «حرامية في تايلاند»

وعن فيلم «حرامية في تايلاند»، أوضح أنهم واجهوا بعض الصعوبات بسبب «اللوكيشن» والمسافة وطاقة المكان والدولة، فهناك أماكن كانت مريحة وأخرى ليست كذلك، وكريم عبدالعزيز كان دائما ما يساعده على فكرة الاحتواء «ببقى مرتاح وأنا جنبه، نفس إحساس العيل اللي ماشي جنب باباه».

وأشار إلى أن مشهد سقوط السرير في الفيلم كان حقيقياً، متابعا: «في أخف المواقف وأرقها لازم يديها ثقل وبمشي وراه مرتاح».