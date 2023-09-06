مصرع طفل بـ«لدغة عقرب» أثناء اللهو أمام منزله في سوهاج

لقي طفل مصرعه إثر لدغ عقرب بسوهاج خلال لهوه أمام منزله؛ إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام لمركز المنشاه بوصول الطفل «مصطفى ا ا ع»، 3 سنوات، ومقيم بدائرة المركز، مصابا بحالة إعياء ادعاء لدغ عقرب وتوفي خلال تلقيه الإسعافات اللازمة.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبوسؤال ذويه أفاد والده المدعو أحمد «ا ع ع» 40 عاما، مزارع، ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله الطفل المذكور باللهو أمام المنزل لدغه عقرب، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضع الجثمان تحت تصرف الجهات المختصة.