تحركات عاجلة وانقسام.. 24 ساعة تحمل الأمل الأخير لاتحاد جدة لحسم صفقة صلاح

بينما يتبقى على إغلاق باب القيد في الميركاتو السعودي 24 ساعة فقط، تشهد أروقة نادي ليفربول الإنجليزي حالة من الانقسام، وهو الذي يمنح اتحاد جدة السعودي أملا جديدا في الظفر بخدمات الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

محاولات مستميتة من اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح

محاولات مستميتة لا تزال إدارة «العميد» تقوم بها، من أجل إقناع نظيرتها في ليفربول في الساعات الأخيرة بالموافقة على رحيل الفرعون المصري، وانضمامه لكتيبة النجوم في الدوري السعودي.

عرض خيالي قدمته إدارة النادي السعودي، وصل إلى 215 مليون جنيه استرليني، وهي الوسيلة الأخيرة التي يحاول من خلالها إغراء النادي الإنجليزي والسماح لـ صلاح بالخروج من قلعة أنفيلد.

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن هناك حالة من الانقسام داخل ليفربول، بشأن الصفقة التي ستصبح الأغلى في تاريخ النادي، حيث يرى الفريق الداعم لرحيل الفرعون المصري أن هذا المبلغ لن تستطيع إدرة النادي تعويضه مستقبلا، بينما يتمسك الفريق الرافض للأمر بأن هداف الريدز ليس للبيع.

24 ساعة على إغلاق باب القيد في الدوري السعودي

ويتحدد موقف صلاح الذي يلتزم الصمت خلال الأشهر الماضية، والذي غطت خلاله أخبار مفاوضات نادي اتحاد جدة معه، على جميع الصفقات التي نجح في إجتذابها الميركاتو السعودي خلال الفترة الأخيرة، مع التزام اللاعب الصمت بشكل تام، فهل يبقى الفرعون المصري عن قلعة أنفيلد بعد 6 سنوات أسطورية، أم تنجح محاولات النادي السعودي ويفوز في النهاية بصفقة الموسم؟.