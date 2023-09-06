تنسيق الدبلومات الفنية لمعاهد التمريض.. الحدود الدنيا للقبول تبدأ من 75%

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا الخاصة بتنسيق الدبلومات الفنية والخاصة بمعاهد الفنية لتمريض، والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وفقًا للحدود الدنيا المعلنة من جانب مكاتب تنسيق الجامعات.

تنسيق المعاهد الفنية للتمريض

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنَّ الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية يبلغ 60% فأكثر بالنسبة لطلاب دبلومات المعاهد الفنية المتوسطة منها (التجارة - الخدمة الاجتماعية - والصناعي - السياحة والفنادق) بالإضافة إلى دبلومات المعاهد المتوسطة الخاصة.

في حين أنَّ دبلومات المعاهد الفنية للتمريض الحدود الدنيا للقبول تبدأ من 75% فأكثر للطلاب، وفيما يلي قائمة المعاهد:

فني تمريض المنيا 296.5 درجة.

فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296 درجة.

فني تمريض حلوان 296 درجة.

فني تمريض الفيوم 295 درجة.

فني تمريض السويس 295 درجة.

فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس 294.5 درجة

فني تمريض بني سويف 294.5 درجة

فني تمريض جونة 270.5 درجة.

فني تمريض شربين 270 درجة.

فني تمريض كفر الشيخ 316 درجة.

فني تمريض طنطا 315 درجة.

فني تمريض المنصورة 312.5 درجة.

فني تمريض الزقازيق 310 درجة.

فني تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5 درجة.

فني تمريض الزقازيق بفاقوس 309 درجات.

فني تمريض الإسكندرية 306.5 درجة.

فني تمريض بنها 306.5 درجة.

فني تمريض سوهاج 306 درجة.

فني تمريض جنوب الوادي 302 درجة.

فني تمريض القاهرة 301.5 درجة.

فني تمريض أورام القاهرة 301 درجة.

فني تمريض عين شمس 296.5 درجة.