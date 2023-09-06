«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة: تبدأ خلال ساعات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع على معظم أنحاء الجمهورية بداية من اليوم، بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية، وبعض المناطق الأخرى من الصحراء الغربية، حيث تتسبب الكتل الهوائية في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وفي طبقات الجو العليا، يكون هناك امتداد لمرتفع جوي، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ ارتفاع درجات الحرارة يستمر حتى الإثنين المقبل، مشيرًة الى أنّ ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون غدًا الخميس وبعد غد الجمعة.

الأجواء شديدة الحرارة

وتابعت أنّه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 37 درجة مئوية، كما أنّ الأجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتكون الأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.