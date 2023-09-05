«الأرصاد» تحذر من موجة حارة.. تبدأ خلال ساعات وتصل ذروتها الخميس والجمعة

يأمل الكثيرون في أن يشهد شهر سبتمبر تحسنًا في الأحوال الجوية وانخفاضًا في درجات الحرارة وعدم التأثر بالموجة الحارة، لكنّ توقعات الأرصاد تقول غير ذلك، إذ يشهد الأسبوع الأول من سبتمبر موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، اعتبارًا من غد الأربعاء، وتكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

تأثير الموجة الحارة على حالة الطقس

وتأثرًا بالموجة الحارة التي تضرب البلاد، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة والرطوبة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس

وذكرت هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية أنّ من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وتستمر حتى السابعة صباحا.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتستمر على مدار الأسبوع مع اختلاف المناطق المتأثرة بها، وترتفع نسبة الرطوبة ليزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 6-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.