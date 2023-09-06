«هل تغضب النمور في وجه الأهلي؟».. تاريخ آخر بطولة قارية حققها اتحاد جدة

طريق صعب في انتظار اتحاد جدة بمستهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية وحتى النهاية حال استطاع بلوغها، خاصة أن القدر وضعه في طريق الأهلي، المنتشي بتحقيق أكبر عدد من البطولات في عام واحد.

اتحاد جدة يبحث عن إنهاء أزمته القارية بالمونديال

فريق «النمور» يعيش أيضًا يعيش انتفاضة كبيرة في موسم الدفاع عن لقب الدوري السعودي، الذي حصده بعد غياب عن منصات التتويج، دام لأكثر من 14 عامًا، ليصبح التحدي الأكبر أمامه هو الحصول على لقب كأس العالم للأندية، الذي ينافس عليه أبطال القارات.

اتحاد جدة يعيش فترة من الجفاف على مستوى البطولات والألقاب، إذ شوهد على منصات التتويج بالبطولات القارية للمرة الأخيرة، عام 2005، أي ما يزيد عن 18 عامًا، عندما حصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية والأخيرة في تاريخه، بعد الانتصار على العين الإماراتي.

لا يملك اتحاد جدة سجلًا تاريخيًا في كأس العالم للأندية، إذ شارك مرة وحيدة فقط في البطولة القارية العالمية، عام 2005، وخاض حينها 3 مباريات في البطولة، نجح في الانتصار مرة وحيدة أمام الأهلي وخسر مرتين، وأنهى مسيرته في المونديال بحصد المركز الرابع بالبطولة، وكان ندًا قويًا أمام ساو باولو البرازيلي لكن المباراة انتهت بانتصار الأخير، ثم نافس على المركزين الثالث والرابع أمام ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي، لم يحالفه الانتصار أيضًا.

اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية هذا الموسم، بملاقاة أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، في إطار منافسات الدور التمهيدي من المونديال، وفي حال انتصاره، سيضرب موعدًا مع الأهلي ممثل أفريقيا وحمل لقب دوري الأبطال، في الدور الثاني من المسابقة التي تقام في السعودية، على أن يواجه بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي وأخيرًا حالة بلوغ المباراة النهائية سيواجه الفائز لقاء مانشستر سيتي بالنصف نهائي الثاني.