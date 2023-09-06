عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن مهاجم الأهلي المنتظر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات صفقة المهاجم المنتظر للنادي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد والمشاركة في البطولات الأفريقية وبالتحديد السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي ودوري الأبطال.

وقال شوبير خلال حديثه بقناة أون تايم سبورتس: «المعلومات اللي عندي الأهلي يسير في أكثر من اتجاه، والأمور تشهد انفراجة قوية جدا، الملف كله مع مارسيل كولر عرض عليه اسم جديد ولاقى ارتياح عنده».

شوبير: الأسماء المطروحة هي متداولة حتى هذه اللحظة

وتابع: «الأسماء المطروحة هي متداولة حتى هذه اللحظة، ولكن الأمور في طريقها للانفراج، أعتقد الأهلي أصبح قريبا من إنهاء هذا الملف، ومارسيل كولر معجب جدا بصلاح محسن وزعلوك ولكن تسألني أنا رأيي الشخصي الأهلي في حاجة لمهاجم».

ويبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي عن مهاجم سوبر من أجل تدعيم صفوف الفريق، خاصة وأن الفريق في أمس حاجة للمهاجم بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الفريق مع بداية الموسم الجديد.