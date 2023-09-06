رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة جديدة بشأن مهاجم الأهلي المنتظر

كتب:

حسن مظهر الدسوقي
04:01 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
كولر

كولر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات صفقة المهاجم المنتظر للنادي الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد والمشاركة في البطولات الأفريقية وبالتحديد السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي ودوري الأبطال.

وقال شوبير خلال حديثه بقناة أون تايم سبورتس: «المعلومات اللي عندي الأهلي يسير في أكثر من اتجاه، والأمور تشهد انفراجة قوية جدا، الملف كله مع مارسيل كولر عرض عليه اسم جديد ولاقى ارتياح عنده».

شوبير: الأسماء المطروحة هي متداولة حتى هذه اللحظة

وتابع: «الأسماء المطروحة هي متداولة حتى هذه اللحظة، ولكن الأمور في طريقها للانفراج، أعتقد الأهلي أصبح قريبا من إنهاء هذا الملف، ومارسيل كولر معجب جدا بصلاح محسن وزعلوك ولكن تسألني أنا رأيي الشخصي الأهلي في حاجة لمهاجم».

ويبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي عن مهاجم سوبر من أجل تدعيم صفوف الفريق، خاصة وأن الفريق في أمس حاجة للمهاجم بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الفريق مع بداية الموسم الجديد.

اقرأ المزيد:

عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: القضية السكانية تستنزف موارد الدولة

لو معاك 3 آلاف جنيه.. كيف تحصل على عائد شهري 8.80% من البنك الأهلي؟

بسبب الأهلي.. اتحاد جدة يستعد لتقديم عرض خيالي جديد لضم محمد صلاح

3 إصابات تهدد الأهلي قبل السوبر الإفريقي.. اعرف موقف الوافدين الجدد

كيف تحصل على 95 ألف جنيه من شهادة البنك الأهلي البلاتينية؟

اتحاد الجمعيات يثمن تصديق الرئيس على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
بقلم حسن مظهر الدسوقي