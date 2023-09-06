«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. والعظمى 37 على القاهرة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ الموجة الحارة ستنتهس منتصف الأسبوع المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، وفق الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ منخفض الهند الخماسيني الذي يصاحبه هذه الأيام رياح شديدة الحرارة من الجزيرة العربية، يزيد ارتفاع درجات الحرارة العظمى بقيم تتراوح بين 2-4 درجات على جميع الأنحاء، حيث تصل لـ46 درجة على شمال وجنوب الصعيد، و38 درجة على القاهرة الكبرى، و36 درجة على السواحل الشمالية للبلاد.

ويسود طقس حار ورطب حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث موعد انتهاء الموجة الحارة، التي تنكسر حدتها بداية من السبت المقبل وتنخفض درجات الحرارة بين درجة ودرجتين، مع استمرار الطقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة حتى منتصف الأسبوع.

درجات الحرارة الخميس 7-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والمحسوسة 47 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 8-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 9-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.