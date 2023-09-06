كيف تلتحق بالبرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب؟.. اعرف خطوات التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن شروط الالتحاق بالمرحلة الأولى من البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب، والمحافظات المستهدفة، وضوابط التقديم.

وأوضحت الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، التابعة للإدارة المركزية للتعليم المدني، شروط الالتحاق بالمرحلة الأولى من البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب، والذي يحمل شعار «دور الشباب في دعم الاقتصاد المصري».

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، شروط الالتحاق بالمرحلة الأولى من البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب، والمحافظات المستهدفة، وشروط التقديم، وفقا لما أعلنت وزارة الشباب والرياضة.

المحافظات المستهدفة

1- الإسكندرية.

2- القليوبية.

3- بورسعيد.

4- الدقهلية.

5- شمال سيناء.

6- بني سويف.

7- الوادي الجديد.

شروط الالتحاق بالبرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب

1- المرحلة العمرية من 18 لـ35 سنة.

2- أن يكون مصري الجنسية.

3- أن يكون المشارك من الشباب الحاصلين على مؤهلات عليا وفوق المتوسطة.

4- أن يكون من أبناء المحافظات المستهدفة، والمقرر تنفيذ البرنامج بها وذلك وفقا لبطاقة الرقم القومي.

كيفية التسجيل للالتحاق بالبرنامج

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل عبر الرابط :https://forms.gle/h8AcVKEJReDGaChf86

المحاور الاستراتيجية للبرنامج القومي للوعي الاقتصادي

- علم الاقتصاد والتحكم في الوعي المجتمعي.

- مفهوم الوعي الاقتصادي وأثره على المجتمع المصري المعاصر.

- ثقافة الوعي الاقتصادي من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

- الوعي الاقتصادي ضرورة لاستقرار الأسرة ونهضة المجتمع.

- الشباب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- دور الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي.

- التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية بعد جائحة كورونا.