«السكة الحديد» تعلن تعديل تركيب قطارات على بعض الخطوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط في إطار حرصها على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة، وفق تقرير لها.

مواعيد تعديل تركيب بعض القطارات

وسيتم تعديل تركيب اعتبارا من يوم 10 سبتمبر الجاري، كالتالي:

- تعديل تركيب قطار 969 سياحي «القاهرة - دمياط» بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.

اعتباراً من يوم 11 سبتمبر الجاري يتم تعديل تركيب الآتي:

- تعديل تركيب قطار 566/ 567 سياحي «دمياط - الإسكندرية» بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 196 سياحي «الإسكندرية - الفيوم» بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.

اعتباراً من يوم 12 سبتمبر الجاري يتم تعديل تركيب الآتي:

- تعديل تركيب قطار 1109 سياحي «الفيوم - الإسكندرية» بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 568/569 سياحي «الإسكندرية - دمياط» بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.

اعتباراً من يوم 13 سبتمبر الجاري يتم تعديل تركيب الآتي:

- تعديل تركيب قطار 964 سياحي «دمياط - القاهرة» بعدد 7 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.