«السكة الحديد» تنهي اختصارات عدد من القطارات في محطة شبرا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة تيسيراً على الركاب، استكمالًا لخطة إعادة قيام ووصول بعض القطارات.

أرقام القطارات التي يتم إلغاء اختصارها

ووفق تعليمات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فإنه اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 8/9/2023 يتم إلغاء اختصار قطارات الثالثة التهوية الديناميكية الشغالة ما بين «الإسكندرية - القاهرة بمحطه شبرا الخيمة ويتم وصولهم لمحطة القاهرة وهم قطارات «1108 -132 -32 -28 ، 7 – 23 – 31 – 35».

وأضافت الهيئة وفق تقرير لها، أنه اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري، يتم إلغاء اختصار قطارات ركاب خط «طنطا - منوف - القاهرة» بمحطة شبرا الخيمة ووصولهم لمحطة القاهرة وهم قطارات «534/124/562/548/550/558/ ، 535/543/549/555/557/123».

تطوير نظم الإشارات

وأكد المهندس محمد عامر، أن الهيئة حريصة على استمرار أعمال تطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط لتحقيق أعلى معايير الأمان لجميع الركاب، موضحاً أن تطوير نظم الإشارات يسهم في زيادة عدد رحلات القطارات على الخطوط.

وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية، أن أعمال التطوير تشتمل أيضاً على إضافة نوعيات جديدة من القطارات مثل قطار التالجو التي تقدم خدمات جديدة لأول مرة في منظومة السكك الحديدية في مصر.