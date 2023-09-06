ماجد الكدواني يعود للسينما بفيلمي «أبو نسب» و«ولاد رزق 3»

يعود النجم ماجد الكدواني إلى السينما مرة أخرى منذ آخر أعماله «فضل ونعمة» في عام 2022، حيث يشارك في بطولة فيلم «أبو نسب» للمخرج رامي إمام مع الفنان محمد إمام، والذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية ومن المقرر عرضه قبل نهاية العام، بينما يتعاون مع المخرج طارق العريان في الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق».

وبجانب ماجد الكدواني يضم فيلم «ولاد رزق 3» مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم بالإضافة إلى محمد ممدوح وسيد رجب، ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي خلال عام 2024.

«ولاد رزق 3» يجمع ماجد الكدواني وأحمد عز للمرة الرابعة

ويعتبر فيلم «ولاد رزق 3» التجربة السينمائية الرابعة التي تجمع ماجد الكدواني وأحمد عز، منذ تعاونهما الأول في فيلم «شباب تيك أوي» عام 2005، ثم كرر التعاون مرة أخرى في فيلم «الرهينة» للمخرجة ساندرا نشأت، ثم بعد 16 عاما في فيلم «الجريمة» للمخرج شريف عرفة عام 2022.

أحمد عز عن ماجد الكدواني: نجم كبير وإنسان نادر الوجود

وعبر الفنان أحمد عز، في تصريحات تلفزيونية سابقة عن سعادته بالتعاون مع ماجد الكدواني، قائلا: «أنا بدأت مع ماجد الكدواني، وهو نجم كبير وإنسان نادر الوجود على المستوى الفني والإنساني»، بينما قال الكدواني إن «عز» بالنسبة له هو «عشرة عمر ورصيد حياة كبير»، على حد تعبيره، متابعا: «استمتع دائما بالعمل مع عز فهو فنان جاد ويشجع الممثل الذي يقف أمامه ليقدم معه مباراة تمثيلية عظيمة».