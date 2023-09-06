ماجد الكدواني: «كباريه» نقل حياتي.. وصوتي راح في «الفرح»

كشف الفنان ماجد الكدواني، عن تفاصيل اشتراكه في فيلمي «كباريه» و«الفرح»، قائلا إنه كان سيعتذر عن تقديم دوره في فيلم «كباريه»، حيث إن الموضوع يدور حول الكباريه، كما أنه لم يتعاون في عمل فني مع أحمد السبكي من قبل، فكان يشعر بالخوف من التجربة.

الاعتذار عن فيلم «كباريه»

وأضاف ماجد الكدواني، خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أنه عندما قرر الاعتذار من الفيلم، طلب منه أحمد السبكي أن يقرأ سيناريو الفيلم من البداية، فعندما قرأ السيناريو تفاجأ، وكان هذا الفيلم بمثابة بداية النقلة وفتح صفحة جديدة.

وأشار إلى أنه اكتشف شخصية أحمد السبكي من خلال التعامل معه، لأنه ظاهرة في تاريخ صناعة السينما في مصر، متابعا: «قمة الجرأة والتحدي والاختلاف الفجائي وبيشتغل في ظروف صعبة».

شخصية «نبطشي» في «الفرح»

وعن فيلم «الفرح» وتقديمه شخصية «نبطشي»، أشار إلى أنه طلبه لتقديم هذه الشخصية في الفيلم جرأة كبيرة، متابعا: «شوفت سيديهات لأفراح ولقيت عالم عجيب، والفيلم كان تحدي مرعب خاصة في أول يوم تصوير صوتي راح».

وأوضح أن المخرج سامح عبدالعزيز لديه أسلوب في العمل عجيب، «يحكيلي حدوتة ويديني لازمة، وبقى دة المفتاح، وتجربة الفيلم صعبة ولكن بفضل ربنا اتعمل الفرح».