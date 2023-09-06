«بيت الروبي» يحقق 128 مليون جنيه إيرادات منذ طرحه في دور العرض

يستمر فيلم «بيت الروبي» في تحقيق إيرادات خلال أسبوعه الـ11 في دور العرض السينمائي، ونجح الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج بيتر ميمي في تحقيق 1.3 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي في السينمات، ليأتي في المركز الرابع في قائمة الإيرادات الأسبوعية الصادرة عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها فيلم «بيت الروبي» في دور العرض السينمائي منذ طرحه في 30 يونيو الماضي، لـ127 مليون و725 ألف جنيه، ليظل محافظا على لقب الفيلم الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية.

مشاريع سينمائية جديدة لـ كريم عبد العزيز بعد «بيت الروبي»

وبعد نجاح فيلم «بيت الروبي»، يستعد الفنان كريم عبد العزيز لعدد من المشاريع السينمائية الجديدة، حيث يجمعه عمل جديد مع الفنانة منى زكي والمخرج طارق العريان، وذلك بالإضافة إلى العمل على الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق» مع المخرج مروان حامد، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في شتاء 2025، وذلك وفقا لتصريحات له في «راديو إنرجي».