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فيلم بيت الروبي يحقق 165 ألف جنيه في دور العرض خلال 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
11:11 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
بيت الروبي

بيت الروبي

احتل فيلم بيت الروبي بطولة الفنانين كريم عبد العزيز، ومحمود كريم عبد العزيز، في المرتبة الثالثة بدور العرض، إذ بلغت إيرادات الفيلم أمس نحو 165 ألف جنيه، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

نجح الفنان كريم عبد العزيز، في دخول دائرة الأعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية، حيث حافظ على مكانته بفيلمه الأخير بيت الروبي، الذي طرح في موسم أفلام عيد الأضحى.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور أحداث فيلم بيت الروبي في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة كريم عبد العزيز بزوجته نور اللبنانية، ودور السوشيال ميديا في حياتهما وتأثيرها على علاقتهما بشكل ملحوظ، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في دور العرض.

أبطال فيلم بيت الروبي

وفيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبو سريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.