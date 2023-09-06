«مياه قنا» تحرر محاضر للممتنعين عن سداد الفاتورة

ضبطت لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، خلال المتابعة اليومية من القطاع التجاري بالشركة، عددا من التوصيلات المخالفة والعشوائية التي قام بتوصيلها المواطنون بشكل غير قانوني وذلك في قرية أولاد عمرو بمركز قنا.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن الوصلات الخلسة لها تأثير سلبي على ضغوط المياه والشبكات.

وطالبت المواطنين بأهمية الإبلاغ عن الوصلات الخلسة حتى تتمكن الشركة من تقديم الخدمة بشكل أفضل.

فريق الضبطية القضائية بالقطاع التجاري يقطع الخدمة عن الممتنعين

وأكدت الشركة، أن فريق الضبطية القضائية بالقطاع التجاري قطع الخدمة عن الممتنعين والمتأخرين عن سداد قيمة استهلاك المياه وعمل المحاضر للمخالفين في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وجرى تشكيل لجان عمل على مستوى مراكز وقرى محافظة قنا لضبط المخالفين.