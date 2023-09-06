مطار الغردقة يستقبل 107 رحلات طيران تقل آلاف السياح اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، 107 رحلات طيران سياحية تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوربية مختلفة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

مطار الغردقة يستقبل 107 رحلات طيران

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف عن وصول 107 رحلات طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل 19 ألف سائح من جنسيات أجنبية مختلفة يتصدرهم الألمان الأعلى وصولا ثم إيطاليا والتشيك وبولندا وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا.

استقبال السياح الأجانب بالورود والهدايا

وكشف رضا الدخاخني نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، استعدادات الفنادق لاستقبال آلاف السياح الأجانب بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة بواسطة فرق العلاقات العامة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق في أسرع وقت.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الفنادق تحرص على جذب مزيد من السياح وعمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.