«الأوقاف» تحدد 7 معايير لمنح المساجد شهادة الاعتماد.. أبرزها الخطب والندوات

تنشر وزارة الأوقاف يوميا، قائمة وصور للمساجد التي حصلت على شهادة الاعتماد وضمان الجودة في مختلف محافظات الجمهورية؛ الأمر الذي يجعل هناك تساؤل بشأن المعايير التي يتم من خلالها منح تلك المساجد شهادة الاعتماد دون غيرها.

معايير منح المساجد شهادة الاعتماد وضمان الجودة

ويجرى منح المساجد شهادة الاعتماد وضمان الجودة بناء على الآتي:

- تقييم الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية.

- اقتراحات التطوير من خلال المتابعة وعمل استطلاعات الرأي.

- تقييم الأداء الدعوي للمسجد.

- مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارئ ومكتبة المسجد ودروس ومقارئ السيدات والحضور الجماهيري.

- مدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به.

- الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به.

وتضع اللجنة 3 مستويات لأداء المسجد، وهي:

1ـ المساجد الكبرى والجامعة التي تحقق تميزًا بنسبة 90% فأكثر، تمنح شهادة الجودة من الفئة (أ).

2 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة من 85% إلى 89%، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ب).

3 ـ المساجد التي تحقق تميزًا بنسبة من 75% إلى 84%، تمنح شهادة الجودة من الفئة (ج).