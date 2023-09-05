تحرير 200 مخالفة في حملة تموينية على الأسواق بالمنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات اليوم الثلاثاء حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز والأسواق، أسفرت عن تحرير 199 محضرا تموينيا، تنوعت ما بين 107 مخالفات مخابز و92 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن للخبز، وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة، وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

شن حملات مكثفة على الأسواق بالمنوفية

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط منظومة الأسعار والسلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

ومن جانبه أشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه من أهم المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز بركة السبع ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 7 أجولة دقيق بلدي بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، كما تم تحرير محضر جنح مركز الباجور ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر لحيازته كمية قدرها 80 علبة سجائر أجنبية مهربة جمركياً مجهولة المصدر وبدون فواتير والبيع بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .

محافظ المنوفية يشدد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة

وأكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة على الأسواق وكافة المحلات العامة لضبط الأسعار، ومعاقبة المخالفين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.