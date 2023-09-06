تنسيق الدبلومات الصناعية 2023.. اعرف الحد الأدنى للقبول

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الصناعية 2023 بالموقع الإلكتروني للتنسيق، مقررة أنه تم فتح التسجيل منذ يوم الاثنين الماضي، من خلال أجهزة الكمبيوتر والحاسوب الشخص، أو من خلال الذهاب لمعامل التنسيق الموجودة بالجامعات.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الصناعية 2023 ، التي جاءت كالآتي:

تنسيق الدبلومات الصناعية 2023.. خطوات تسجيل الرغبات

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط.

- تحديد نوع المؤهل «صناعي»، وتحديد نظام (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

- تسجيل رقم الجلوس المدون في الشهادة الحاصل عليها الطالب.

- كتابة الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح «نعم». ‌

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح، لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.

تنسيق الدبلومات الصناعية 2023.. الحد الأدنى للقبول

وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات تنسيق الدبلومات الصناعية 2023، كالآتي:

معهد فني صحي إمبابة 96.57%

معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 96.5%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 96.57%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر 96.57%

تربية حلوان 96.50%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.50%

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة 96.49%

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 96.40%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 96.28%

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا 96.28%

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 96.17%

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر بمصروفات 96.14%