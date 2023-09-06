وقف أعمال بناء مخالفة ومصادرة خامات تشييد في المنتزه أول بالإسكندرية

استمر حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، في التصدي لأعمال البناء المخالف بكل أنحاء الحي، وجرى وقف أعمال البناء المخالفة ومصادرة مواد البناء، وإزالة المخالفات فورا، وذلك تنفيذا للقانون وللحفاظ على أرواح المواطنين.

رئيس حي المنتزه أول يطالب المخالفين بضرورة الحصول على ترخيص بناء

وطالب رئيس الحي المخالفين بضرورة الحصول على ترخيص بناء أولا، حتى يجري البناء بشكل صحيح، وتحت إشراف هندسي، حفاظًا على سلامة المبنى، وحماية لأرواح المواطنين.

«سحلول»: لا تهاون مع المخالفين

من جهته، قال اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إنه شدد على الإدارات المعنية بعدم التهاون مع أية مخالفة، والتصدي بكل قوة وحزم لإزالة أي بناء مخالف في المهد.

وأضاف «سحلول» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه في هذا السياق تحرك مديرو إدارة الأزمات والكوارث، ووحدة الإزالة الفورية فور رصد عدة بلاغات لأعمال بناء مخالف، وجرى التعامل معها.

إيقاف أعمال بناء دون ترخيص بأرض تشاكوس

وأشار رئيس حي المنتزه أول إلى أنه جرى إيقاف أعمال بناء دون ترخيص، وإزالة السور المقام بأرض تشاكوس بالعقار رقم 4 من شارع مصطفى كامل أمام فتح الله.

ولفت إلى فك شدة خشبية لسقف الدور الثالث العلوي سكة مسعد خطاب بعزبة خطاب.

ونوه إلى أنه جرى التحفظ على كمية من الأخشاب، بالإضافة إلى فك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي بشارع 16 في عزبة خطاب أمام المصرف.