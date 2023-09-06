«زراعة كفر الشيخ»: كبس 10.5 ألف فدان قش أرز للحفاظ على البيئة

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أن عددا كبيرا من مزارعي المحافظة قاموا بكبس قش الأرز وذلك لمساحة نحو 10500 فدان، وذلك للاستفادة منها كعلف دائم للماشية، علاوة على الحد من انتشار التلوث البيئي حال قيام بعض المزارعين بالمخالفة بحرق قش الأرز، الذي يؤدي إلى تكوين السحابة السوداء، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى اليوم.

كبس 10500 فدان قش أرز

وأوضح «غربية»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن طريقة كبس قش الأرز على شكل «بالات»، بالميكنة الزراعية جيدة للغاية وتكون سهلة في طريقة التخزين لدى المزارعين والتي تستخدم في أغراض عديدة كعلف للماشية طول فصل الشتاء.

تكلفة كبس فدان قش الأرز

وأضاف أن كبس فدان قش الأرز غير مكلف ولا يتجاوز الـ700 جنيه، لافتا إلى أن فدان الأرز ينتج نحو 3 أطنان قش وهو ثروة غذائية وبروتين ممتاز لمربي الثروة الحيوانية في محافظة كفر الشيخ، التي تنتج نحو 41% من محصول الأرز الشعير على نطاق المنزرع في محافظات مصر.