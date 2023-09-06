بدء موسم حصاد الأرز في الدقهلية… يوم عيد ومصدر رزق للفلاح

تعد محافظة الدقهلية من أكبر محافظات الجمهورية مساحات في زراعات الأرز هذا العام، وبسبب ارتفاع أسعار الأرز في السوق كان له دور كبير في زيادة رغبة الفلاحين والمزارعين على الإقدام على زراعة الأرز هذه السنة.

المساحة المنزرعة 404 آلاف فدان تزيد عن العام الماضي

يقول الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إن الدقهلية من أكبر محافظات الجمهورية في زراعة محصول الأرز حيث تخطى إجمالي المساحة المنزرعة 404 آلاف فدان، تزيد عن مساحة العام الماضي بما يتجاوز الـ100 ألف فدان ويعود السبب بأن زيادة أسعار الأرز في الأسواق المرتفعة كان له دور كبير في زيادة رغبة الفلاحين والمزارعين على الإقدام على زراعة الأرز هذه السنة والمحول الآن في طور النضج التام وبعض المساحات المبحرة بدأ الحصاد فيها خصوصا الأصناف التي تستغرق فترة قليلة في الأرض متوسطات الإنتاج المتحصل عليها من خلال مراقبتنا للمساحات التي يتم حصادها، متوسطات عالية ومبشرة من 4 ونصف طن إلى 5 على الفدان.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أن مديرية الزراعة بالدقهلية كان له دور كبير وتواجد طوال الموسم مع المزارعين منذ بداية الزراعة في تحديد المواعيد المثلى للزراعة واتباع الخريطة الصوفية الموصى بها من مركز البحوث الزراعية وتقديم المرشدين الزراعيين التوصيات الفنية الزراعية للمزارعين لتطبيقها في مواعيدها المناسبة وتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوٍ معتمدة وأسمدة كيماوية طوال الموسم الزراعية وعمل الحقول الإرشادية منزرعة على مراكز المحافظة والحملة القومية للأرز استهدفت مساحة 50 فدانا من الحقول الإرشادية مقدمة تقاوٍ مجانية، ومشروع ترشيد المياه كان له دور من خلال تسوية مساحة تصل إلى ألف فدان عن طريق التسوية بالليزر مجانا ومشروعات المشاركة مع الوزارة الزراعية من خلال عمل مساحات إرشادية تجميعية تصل إلى 10 فدان وتم تنفيذ 4 حقول إرشادية لترشيد استهلاك المياه واتباع التوصيات الفنية اللازمة لدى القادة الريفين ليتم تعميمها على المزارعين وهو ما أدى إلى الوصول إلى الانتاجية المبشرة والمرجوة التي حصلنا عليها في الزراعات المبكرة التي حصلنا عليها في هذا الحصاد.

الجيزة 178 وهي من الأصناف العملاقة التي تتحمل الظروف الجوية

وتابع الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بالدقهلية، يوم حصاد الأرز هو يوم احتفالية بمحافظة الدقهلية وتحديدا في مركز شربين وهو يوم عيد لنا ولكل المزارعين والفلاحين ونحن كمركز بحوث نشاركهم فرحتهم يوم الحصاد والدقهلية من المحافظات الرائدة في إنتاج الأرز بجانب كفر الشيخ والشرقية والمزارعين لدينا محترفين في زراعة الأرز وإنتاجه والدقهلية من المحافظات القريبة من البحر الأبيض المتوسط بها أراض متأثرة بالأملاح، وبالتالي الأصناف التي يتم زراعتها تكون مناسبة في هذه المناطق مثل الجيزة 178 وهي من الأصناف العملاقة التي تتحمل الظروف الجوية من نقص المياه والجفاف والملوحة وانتاجه لن يقل عن 4 أطنان للفدان وكذلك جيزة 179 وسخا 104 وسخا سوبر 300 وهي التي تجود في مناطق الدقهلية والمساحة المنزرعة من الأرز على مستوى الجمهورية حوالي مليون و650 ألف فدان.

وعبر راضي شفيق الشناوي، مزارع بالدقهلية، عن فرحته بحصاد الأرز، اليوم هو يوم عيد بالدقهلية وهناك متابعة مستمرة من قبل الإرشاد الزراعية ومديرية الزراعة منذ بداية زراعة الأرز وحتى حصاده ونقوم بزراعة صنف 178 لأنه صنف ممتاز ومقاوم للفح ويتحمل العطش وانتاجيته عالية وهذه السنة الانتاجية مبشرة ويوم الحصاد من أجمل الأيام لأن المزارع يحصد تعبه وجهده على مدار 120 يوم من أول ماحطين البذرة وانا بستنى اليوم دا بشوف مجهودي وتعبي طول السنة.

وقال محمد فتحي مزارع بالدقهلية، إن محصول الأرز هذه السنة ممتاز عن العام الماضي ويوم الحصاد هو أحسن يوم عند الفلاح ينتظره لشهور عديدة ومصدر رزق للمزارع وتوفير قوت يومه ولأسرته حصاد الأرز هو دخل الأسرة المصرية في المنزل.