«مصر أكتوبر» يجتمع لبحث خطة العمل المقبلة استعدادا لانتخابات الرئاسة

عقدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، اجتماعا تنظيما مع أمانة العمل الجماهيري المركزية، وذلك في مقر الأمانة العامة للحزب.

اجتماع حزب مصر أكتوبر

وتناول الاجتماع التنظيمي، مناقشة الحلول والرؤى الفترة المقبلة للحزب، وبحث فعاليات التنسيق للانتخابات الرئاسية المقبلة، وخطة عمل أمانة العمل الجماهيري المركزية خلال الفترة المقبلة.

كما تناول أيضا خطة التوسع والانتشار في بقية المحافظات، ومناقشة التنسيق مع الغرفة التجارية لتواجد أمانة العمل الجماهيري المركزية بالمعارض السنوية التي تقيمها الغرفة التجارية على مستوي المحافظات.

ووجهت الدكتورة جيهان مديح، بضرورة العمل على توسعة القاعدة الجماهيرية وزيادة أعداد الأعضاء الجدد المنضمين للحزب.

الاستعداد للانتخابات الرئاسية

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن ذلك يأتي في ضوء الاستعدادت للمرحلة المقبلة، بما تشهدها من أحداث سياسية متمثلة فى الانتخابات الرئاسية.

وأشارت إلى وضع ورسم أهم آليات الاستعداد المبكر للمشاركة في دعم الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي.