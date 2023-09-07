معلومات الوزراء: الانتشار الواسع لتكنولوجيا المعلومات أظهر جرائم عالم الميتافيرس

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الانتشار الكبير لتكنولوجيا المعلومات، أدى إلى تغيير شكل الجرائم، وبروز الجرائم السيبرانية والإلكترونية، بجانب ظهور أنماط غير تقليدية من الجرائم مثل جرائم عالم الميتافيرس.

ظهور الجرائم السيبرانية والإلكترونية

وأشار المركز فى «بودكاست جديد» أنه قديما كان متعارف على الجرائم بسرقة المتاجر والقتل والإيذاء الجسدي، مشيرا إلى أنه مع انتشار التكنولوجيا والاعتماد على الإنترنت ظهرت الجرائم السيبرانية والإلكترونية.

ولفت المركز إلى أن الجرائم فى الميتافيرس مثل «الاعتداء، سرقة البيانات، غسيل الأموال» ومن المتوقع بحلول عام 2030 تدريس الأمن السيبراني .

ميتا تكرس اهتمامها لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي

وفى سياق آخر أصدر معلومات الوزراء نشرة تحت عنوان «المستقبل بعيون الذكاء الاصطناعي»، لافتا إلى أن ميتا تكرس اهتمامها لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، وقامت شركة ميتا بحل فريق«esmfold» الذي كان يركز على مشروع ذكاء اصطناعي ينبأ بتراكيب البروتينات ، حيث تعطى الأولوية فى الوقت الحالي لتطوير منتجات ذكاء اصطناعي ذات امكانيات ربحية ، حيث وظفت ميتا نحو 12 عالما للعمل على «esmfold»، والذى يمكنه التنبؤ بالهياكل الجزيئية للبروتينات من الفيروسات والبكتريا والميكروبات الآخرى .