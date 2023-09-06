تحصيل 59 ألف جنيه غرامات من محال مخالفة في الإسكندرية

شنت أحياء بمحافظة الإسكندرية عدة حملات للتأكد من ضبط الأسعار، ومراجعة مدى توافر جميع السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الإسكندرية لمنع التلاعب في الأسعار والممارسات الاحتكارية.

وأسفرت الحملات عن تحصيل 59 ألف جنيه غرامات من محلات مخالفة في أحياء الإسكندرية.

وفي ذلك الصدد، شن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية.

واستهدفت الحملة شوارع صلاح الدين شعبان، ومحمد عوض جبريل.

وأسفرت الحملة عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 14 محضرا و10 إنذارات، وفرض غرامات فورية تقدر بـ25 ألف جنيه، والتحفظ على 216 حالة إشغال متنوع.

29 ألف جنيه غرامات بالمنتزه ثان والجمرك

وقادت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزة ثان، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية، وإزالة الإشغالات والتعديات.

وشملت الحملة شوارع الملك، النبوي المهندس، صيدلية نور، 20، 30 القديم، التلمساني.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 منشآت، وإعدام 13 كيلوجراما مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 21 محضرا متنوعا، و27 إنذارا وفرض غرامات فورية تقدر بـ 20 ألف جنيه، والتحفظ على 198 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، حملاته للتفتيش على الأسواق بنطاق الحي.

تحرير 6 محاضر لمحلات مخالفة بحي الجمرك

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر، وفرض غرامات فورية تقدر بـ 9 آلاف جنيه

وشن مركز ومدينة برج العرب، برئاسة اللواء طه زهير، حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات.

واستهدفت الحملة برج العرب القديم، وأسفرت عن تحرير 3 محاضر، والتحفظ على 18 حالة إشغال متنوع، وغرامات فورية تقدر بـ 5 آلاف جنيه.

ونفذ حي العامرية ثان، برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية.

شملت الحملة الناصرية القديمة، وأسفل كوبري العامرية، شارع ثلاجة الموز بالسكة الحديد.

التحفظ على 60 حالة إشغال متنوع بالعامرية

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر و6 إنذارات والتحفظ على 60 حالة إشغال متنوع.