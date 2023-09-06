«مياه الإسكندرية» تحصل على المركز الأول في تطبيق معايير المأمونية

أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، حصول الشركة على المركز الأول في تقييم أداء سلامة ومأمونية المياه للعام المالي 2022/ 2023 على مستوى الشركات التابعة، بتقرير الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، فيما يخص مجال سلامة ومأمونية المياه.

الحفاظ على مأمونية مياه الشرب

وأكد رئيس شركة مياة الشرب بالإسكندرية لـ«الوطن»، الحرص على تفعيل منهجية سلامة ومأمونية المياه، للحفاظ على مياه الشرب آمنة على الدوام، وسعي الشركة المتواصل للحصول على شهادات السلامة لجميع نظم إمداد المحطات.

الخطة الاستراتيجية المستهدفة

وأضافت الدكتورة لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل، أن المستفيد من خطط سلامة ومأمونية المياه 5.9 مليون مواطن من أصل 6.5 مليون نسمة، بإجمالى كمية مياه منتجة 2.8 مليون م3/يوم من أصل 3.5 مليون م3/ يوم، بنسبة80%.

وأوضحت، أن الخطة الاستراتيجية المستهدفة هي حصول جميع نظم الإمداد على شهادة سلامة ومأمونية المياه بنهاية عام 2024، مع تفعيل كل الأهداف التكتيكية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عن خطط سلامة ومأمونية المياة بالمشاركة مع قطاع التخطيط والمشروعات وقطاعات الإنتاج والتوزيع التابع لها المحطات والقطاع المالي والتجاري.