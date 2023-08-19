لمدة أسبوع.. أماكن منافذ خدمة العملاء المتنقلة بـ«مياه الإسكندرية»

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أماكن تمركز منافذ خدمة العملاء المتنقلة، بدءا من اليوم، حتى السبت المقبل 26 أغسطس ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها.

موعد وأماكن تمركز منافذ خدمة العملاء خلال الفترة من 19 إلى 26 أغسطس

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، في منشور عبر «فيسبوك»، أماكن تمركز منافذ خدمة العملاء المتنقلة للتيسير على المواطنين من كبار السن، أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء على النحو التالي:

- منفذ خدمة عملاء متنقل شرق: رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر من 9 صباحًا إلى 8 مساء.

- منفذ خدمة عملاء متنقل وسط: المنشية - أمام فندق آمون من 9 صباحا وحتى 2.30 ظهرًا.

- منفذ خدمة عملاء متنقل بشاير الخير 3 القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من الساعة 3 عصرًا حتى 8 مساء.

- منفذ خدمة عملاء متنقل غرب: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحا : 3.30 عصرا

- منفذ خدمة عملاء متنقل امام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرا لـ9 مساء

- يوم الجمعة من 2 ظهرا الى 8 مساء بنفس أماكن تمركز السيارات.

خدمات تقدمها منافذ خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين

أشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى الخدمات التي تقدمها منافذ خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين على النحو التالي: «تعاقد على إدخال العدادات- استقبال شكاوي- شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير- سداد الفواتير»، لافتة إلى تواجد فريق من المعمل المركزي التابع للشركة، لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، كما يقوم فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.