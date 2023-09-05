مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بمرسى علم

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل بطريق مرسى علم الشلاتين بمنطقة الشيخ سالم جنوب محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم إخطار مرفق الإسعاف الذي دفع بأكثر من سيارة لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات.

تفاصيل حادث طريق مرسى علم

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

أسماء المصابين

وأشار مصدر طبي بمستشفى مرسي علم في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحادث أسفر عن مصرع شخص يدعي محمد رمضان 29 عاما، وإصابة كلا من محمد حامد ومحمد نصر الدين ومحمد عبد العزيز ورأفت محمد، وحالتهم مستقرة وترواحت الإصابات بين جروح قطعية وكسور وكدمات وسجاحات وتم عمل الإسعافات الأولية وجار عمل اللازم.