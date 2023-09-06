موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال 72 ساعة مقبلة.. العظمى تصل لـ46 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء غدا الخميس، ويسود طقس شديد الحرارة جاف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص ضعيفة لتكون الأتربة العالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 7 سبتمبر

وتأتي درجات الحرارة وفق بيان الأرصاد كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 43 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 8 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والصغرى 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 9 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 28 درجة مئوية.