ضبط سيارة محملة بمخلفات بلاستيك وإيقاف أعمال بناء مخالف في الإسكندرية

أكد السيد موسى، رئيس حي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، تكثيف الحملات لفرض الانضباط بالشوارع، وعدم السماح بأي نوع من المخالفات، سواء كانت مخالفات مبان أو إشغال طريق، أو إلقاء مخلفات بالأماكن غير المخصصة لذلك، فضلا عن محاسبة المخالفين فوراً لوقف مثل هذة المخالفات.

التحفظ على سيارة

وأضاف «موسى»، أن الحي يقوم بحملات مستمرة للعمل على وقف مثل هذة المخالفات وغيرها، ما أسفر عن إيقاف أعمال حالتي بناء مخالف بمنطقة النهضة، وتم التحفظ على بطاقات الرقم القومي للمخالفين، كما أستأنفت الحملة أعمالها بالتحفظ على سيارة محملة بمخلفات بلاستيك وصفيح ومركبتي «توك توك»، للسير عكس الاتجاه و9 حالات متنوعة من الإشغالات.

ضبط مخالفات مبانٍ

وأشار رئيس حى العامرية أول، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أن الحملات ما زالت مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي في الفترتين الصباحية والمسائية، حيث لا يوجد تهاون في مطاردة المخالفين للقضاء على الإشغالات والتعديات ومخالفات المباني والأسواق.