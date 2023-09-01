حي الجمرك بالإسكندرية يستعد لموسم الشتاء بشنايش تصريف الأمطار

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، أن الحي بدأ الاستعداد لموسم الشتاء وجرى تطهير شنايش الأمطار، كما تم استحداث شنيشة بشارع فرنسا، الذي يعتبر من النقاط الساخنة التي تتجمع بها مياه الأمطار، جاء ذلك بوجود المهندسة أميرة محمد مدير إدارة الصرف والشبكات بشركة الصرف الصحي والإدارات المعنية بالحي و مدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير إشغال الطريق والطرق.

أهلاً مدارس

وأشارت نهي خليفة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى أن إدارات الحي المختلفة تعمل باستمرار لخدمة المواطنين في جميع المجالات التي يحتاج لها المواطن، كما أن للحي مشاركات مجتمعية في أي عمل يعود بالنفع على أهالي الحي، وقريباً سيتم الإعلان عن معرض أهلآ مدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد دعماً لأهالي حي الجمرك.

الاستجابة الفورية

وأضافت أن الحي بناءاً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يعمل بكل طاقته لتلبية احتياجات المواطنين والعمل الدائم على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ووضع الحلول الجذرية لأي مشكلة تطرأ بالحي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.