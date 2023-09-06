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أمين الفتوى: سجود الملائكة لسيدنا آدم كان تحية وتقديرا له

كتب:

مريم جاد
08:40 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، عن سؤال كيف كان سجود الملائكة لسيدنا آدم؟ وما هو نوع هذا السجود؟.

سجود الملائكة لسيدنا آدم

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «إن سجود الملائكة لسيدنا آدم عليه السلام، لم يكن سجود عبادة، بل إنه كان سجود تحية تكريمًا له وإظهارًا لفضله وطاعة الله عز وجل، ويعتبر نوع السجود تحية وتقديرًا لآدم عليه السلام».

وتابع أن جميع الملائكة سجدت لسيدنا آدم عليه السلام، امتثالًا لأوامر الله عز وجل، لكن رفض إبليس أن يسجد له، وكان من الكافرين.

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