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أمين الفتوى بدار الإفتاء عبر قناة الناس: قنوت الفجر ليس بدعة

كتب:

مريم جاد
09:23 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة عبر قناة الناس، جاء فيه «هل قنوت الفجر بدعة؟».

قنوت الفجر ليس بدعة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، إن القنوت في الصبح ليس بدعة ومستحب، وإذا ترك القنوت يسجد للسهو لأنه مستحب ، يجب له سجود السهو، إذا ترك القنوت في النوازل يسجد له، أما في غير النوازل فعرفت أنه ليس مكروها أو بدعة فيسجد له، بل تركه هو الذي لا ينبغي.

الفجر والمغرب أفضل للقنوت

وأضاف أمين الفتوى أنه يشرع القنوت في الفجر على صفة دائمة، وإذا كان هناك نازلة بالمسلمين أو في المغرب أو في العشاء لا بأس أو في الظهر والعصر إذا كان هناك نازلة قنت فيما شاء من الصلوات الخمس، والأفضل في الفجر والمغرب. 

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