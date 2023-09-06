هل ينجو الأهلي من الفخ رقم 4 لاتحاد جدة؟.. 28 سنة بلا فوز

«من عدالة كرة القدم أن تعطيك فرصة للانتقام».. وهي التي سنحت للأهلي بعد انتظار دام أكثر من 18 عامًا، ليتعين على كاتب التاريخ عدم إغلاق صفحاته، وانتظار معركة الثأر، التي أعلنت عنها قرعة كأس العالم للأندية، عندما وضعت الطرفين وجهًا لوجه مجددًا.

3 مواجهات ولم يفلح الأهلي

الأهلي وقف أمام اتحاد جدة في 3 مناسبات مختلفة، لكنه فشل في تحقيق أي فوز أمام «النمور»، لذلك ستكون فرصته رقم 4 من أجل تحسين سجل مواجهاته أمام الفريق السعودي، وذلك حال قرر القدر وقوفهما وجهًا لوجه مجددًا، في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

عام 1995، كانت المواجهة الأولى بين الأهلي واتحاد جدة، على مستوى بطولة النخبة العربية، وحقق «النمور» الفوز بهدف نظيف، وتلاها خسارة أخرى أمام الفريق السعودي، في بطولة السوبر السعودي المصري، وذلك عام 2001، وانتهت بثلاثية لهدفين، لصالح رفاق الفريق الأصفر.

تاريخ الفريقين في كأس العالم للأندية

على مستوى مواجهات كأس العالم للأندية، جمعت الفريقين مباراة وحيدة فقط، لكن اتحاد جدة أيضًا نجح في فرض سيطرته والانتصار على المارد الأحمر، بهدف نظيف، من توقيع محمد نور نجم الفريق حينها، والتي تعد الخسارة الأكثر قساوة بالنسبة لجماهير المارد الأحمر، خاصة أن الأخير قدم مباراة استثنائية لكن الحظ لم يحالفه.

اتحاد جدة يخوض منافسات كأس العالم للأندية بقوام استثنائي، والذي يعد الأقوى في تاريخه، بعدما استجمع جزء من قوته بالتعاقد مع نجوم أوروبا، وعلى رأسهم كريم بنزيما نجم ريال مدريد، نجولو كانتي قادمًا من تشيلسي، فابينيو من ليفربول، إلى جانب محاولاته لضم محمد صلاح قبل 24 ساعة من إغلاق الميركاتو السعودي.

على الجانب الآخر، يكتفي الأهلي حتى تلك اللحظة بإجراء تدعيمين فقط، بعدما تعاقد مع إمام عاشور، قادمًا من ميتلاند الدنماركي، بمقابل مادي خيالي، قيكته تخطت الـ93 مليون جنيه، إلى جانب التعاقد مع رضا سليم قادمًا من الجيش الملكي، مقابل ما يزيد عن 60 مليون جنيه.