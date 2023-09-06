«الحياة» تواصل تصدر التريند وتنقل حفل نسمة محجوب ولينا شاماميان بمهرجان القلعة الليلة

تواصل شبكة تليفزيون الحياة تصدر تريند «إكس» -تويتر سابقا- من خلال النقل الحصري لفعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس المهرجان ورئيس دار الأوبرا المصرية.

ومن المُقرر أن تشارك الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، والفنانة لينا شاماميان وفرقتها، في حفلات اليوم، بمهرجان القلعة.

ويشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31، إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل.

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بمشاركة الفنانة فايا يونان، والفنان مدحت صالح، كما أذاعت «الحياة» حفل الفنانة نادية مصطفى والفنان هاني شاكر، والفنان علي الحجار، وهي الحفلات التي تصدرت بها تريند موقع «إكس» - تويتر سابقًا.