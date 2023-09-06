ما السر وراء وضع كاوتشات السيارات على الطائرات الروسية؟

عكست صور الأقمار الصناعية قيام القوات الروسية ببدء تغطية طائراتها الهجومية بإطارات السيارات، وهو ما قال الخبراء إنه محاولة مؤقتة لحمايتها من ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية.

وأوضحت الأقمار الصناعية الخاصة «ماكسار تكنولوجيز» ظهور قاذفتين استراتيجيتين من طراز Tu-95 وفوق هيكلهما إطارات سيارات، وذلك في العمق الروسي.

ونشرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية الخبر دون التأكد بشكل كبير من سبب وضع إطارات السيارات على الطائرات، لكن فسر الخبراء ذلك بأن السبب هو حماية الطائرات الروسية من هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية، وكذلك لتقليل إمكانية اكتشاف الطائرات الروسية خاصة في الليل.

تقليل التوقيع الحراري لأصول الطيران

ويعمل التصرف الروسي على تقليل من التوقيع الحراري لأصول الطيران الاستراتيجية المكشوفة الموضوعة على ساحات المطارات، لكن سيظل من الممكن ملاحظتها تحت كاميرات الأشعة تحت الحمراء.

سبب استخدام الإطارات

من جانبه، لفت ستيفان واتكينز، وهو مستشار أبحاث، إلى أن نجاح استهداف الطائرات والسفن يعتمد إلى حد كبير، على نوع الرأس الحربي الموجود على الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، مشيراً إلى أنه يمكن استخدام الإطارات فوق الطائرة، لمنع شظايا الانفجار الجوي من اختراقها.

احتياطات روسية

جاءت الاحتياطات الروسية الأخيرة بعد أن شهدت العاصمة الروسية موسكو هجمات بالطائرات بدون طيار الأوكرانية، في ظل الدعم المقدم باستمرار من الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة دور الطائرات بدون طيار، التي تعد أقل كلفة من الطائرات أو الصواريخ، كما يمكنها اختراق الأراضي الروسية لاسيما الحدودية بسهولة.