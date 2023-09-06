بلطيم تستقبل اللقاء المجمع للرواد بمشاركة 176 مشاركا من 8 محافظات

تستضيف مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللقاء المجمع للرواد بمدينة بلطيم، بمشاركة 8 محافظات، هي الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والقليوبية، والفيوم، والشرقية، والمنوفية، والغربية»، بإجمالي 176مشاركا في لعبات كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج.

شباب الرواد في مصيف بلطيم

ومن جانبه، رحب الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان اليوم ، بالفرق الرياضية المشاركه في اللقاء المجمع بمدينة بلطيم، موضحاً أن مصيف الشباب استقبل مساء اليوم المشاركين باللقاء الذي يبدأ اليوم، ويستمر حتى الجمعة المقبل.

مباريات كرة قدم

وبدأت مباريات كرة القدم والكرة الطائرة والشطرنج بعد استقبال الوفود المشاركة على الغداء، وعقد اجتماع تنظيمي بالفرق لشرح الشروط وقواعد اللقاء، بحضور الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، وفريق عمل الإدارة بالمديرية، والذي يعكف على تنظيم وسير المباريات وتوفير سبل الراحة لكافة الفرق الرياضيه المشاركة على أرض المحافظة.