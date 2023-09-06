إجراء كشف بيطري لـ1792 حالة من الماشية والطيور في قافلة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، اليوم، قافلة طبية بيطرية بقرية سنتماى بمدينة سيدى غازي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.

كشف مجاني على 1792 حالة من الماشية والطيور

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف البيطري على 1792 حالة بقرية سنتماى، عبارة عن 750 حالة طفليات خارجية، و750 حالة أمراض دواجن، و33 أمراض باطنة، و200 حالة طفليات داخلية، و50 حالة تناسليات، وجراحة 3 حالات، وتأمين 6 حالات.

خدمات طبية بيطرية متنوعة

وقال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنّه تم تنظيم قافلة طبية بيطرية بقرية سنتماى بمدينة سيدى غازي، وذلك لتقديم خدمات طبية بيطرية متنوعة مجانية للثروة الحيوانية والداجنة، وعلاج مختلف الحيوانات، ورش جماعى لمكافحة الطفيليات الخارجية وأطوارها المختلفة، وحماية الثروة الحيوانية من أمراض الدم، والعمل على زيادة الإنتاجية وزيادة الألبان، وأيضاً علاج جماعى لمكافحة الطفيليات الداخلية «التريماتودا، والنيماتودا»، وعلاج أمراض الباطنة والجراحة والتناسليات، فى إطار خطة الدولة لرفع المعاناة عن مُربى الماشية والفلاحين وضمن مبادرة «حياة كريمة».