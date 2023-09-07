«تغير المناخ» يوجه نصائح إلى المزارعين لتجنب تضرر المحاصيل من الموجة الحارة

أصدر مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدداً من التوصيات الزراعية الخاصة بالمحاصيل وذلك لتخطي الموجة شديدة الحرارة التي تمر بها البلاد، حيث تؤدي الموجة لارتفاعات تصل لـ46 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد.

العناية الفائقة بري المحاصيل القائمة والمتأخرة

أوضح الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة: «إنه يجب العناية الفائقة بري المحاصيل القائمة وخاصة المتأخرة منها وأهمها الذرة والقطن والأرز، مع عدم تعطيشه أو تغريقه بالمياه، أما المحاصيل في مرحلة ما بعد الشتل وفي مراحل ما بعد النمو فيجب تكثيف الرش بالأحماض الأمينية التي تحتوي على الفولفيك والأمينو برولين أو الهيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان وعالي الفسفور الماب بمعدل 1 كيلوجرام للفدان، مع إضافة حقن عالي الفسفور مثل حامض الفسفوريك بمعدل 10 إلى 12 لترا أو 2 إلى 3 كيلوجرامات ماب بالتبادل مع سلفات الماغنسيوم بمعدل 6 إلى 8 كيلوجرامات للفدان مع مياه الري في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية.

متوقع زيادة معدلات تساقط العقد الحديث للثمار

وقال «فهيم»، أما فيما يتعلق بمحاصيل الطماطم والفلفل والكوسة والخيار فمن المتوقع بسبب زيادة فرق حرارة الليل والنهار خلال هذه الفترة؛ زيادة معدلات تساقط العقد الحديث للثمار فيجب إضافة حامض الفولفيك 2 كيلو للفدان والرش بمركب كالسيوم بورون بمعدل لتر للفدان مرتين متتاليتين بينهما 5 أيام، أما مزارعي الطماطم فيجب إجراء المكافحة لزيادة عدد آفة «التوتا ابسلوتا» بعد انتهاء الموجة الحارة مباشرة وذلك بالمواد الفعالة اندوكساكارب ودلتا مثرين ورينا كسيبير وكلورانتر انيلبرو.

ضرورة تأجيل زراعة العروة الجديدة من المحاصيل

شدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، على ضرورة تأجيل زراعة العروة الجديدة من المحاصيل التي يتم تجهيز زراعتها خلال الـ3 إلى 4 أيام المقبلة لمحاصيل البنجر والبطاطس النيلي والفاصوليا البيضاء والبصل السبعيني والثوم في شمال الصعيد وذلك لمرحلة ما بعد انتهاء الموجة منتصف الأسبوع المقبل.