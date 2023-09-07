أعلى 3 حسابات توفير بعائد يومي في البنوك المصرية.. «هتاخد فلوسك أي وقت»

تقدم البنوك المصرية عدد مختلف من حسابات التوفير، من بينها حساب التوفير بعائد يومي، لذا ترصد «الوطن»، في السطور التالية أعلى عائد يومي على حسابات التوفير في 3 بنوك، بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.

البنك الأهلي الكويتي

يوفر البنك الأهلي الكويتي عائد ثابت لحساب التوفير والفائدة تصل إلى 15% سنويًا والحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه، وهو أيضًا الحد الأدنى لاحتساب العائد.

وسعر العائد، من 50 ألف جنيه وأقل من 100 ألف جنيه يكون العائد 9.25%، ومن 100 ألف لأقل من 500 ألف جنيه 10.25%، ومن 500 ألف لأقل من مليون جنيه عائد 10.75%، ومن مليون لأقل من 5 ملايين جنيه يكون العائد 11.75%، ومن 5 ملايين لأقل من 20 مليون جنيه 12.75%، ومن 20 مليون لأقل من 50 مليون جنيه 14.5%، ومن 50 مليون جنيه فأكثر 15%.

بنك التعمير والإسكان

ويعد بنك التعمير والإسكان من أعلى حسابات التوفير اليومية أيضًا، إذ أن الحد الأدنى لفتح الحساب 50 ألف جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد 100 ألف جنيه.

وسعر العائد بالنسبة لمبلغ 100 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه 6%، ومن 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه 7%، ومن مليون لـ 2 مليون جنيه 8%، ومن 2 مليون فأكثر 9%.

مصرف أبوظبي الإسلامي

وعن مصرف أبوظبي الإسلامي يعد أيضًا من أعلى العوائد لحسابات التوفير اليومي، يكون العائد سنوي ويصرف يوميًا، والحد الأدنى لاحتساب العائد 100 ألف جنيه.

وسعر العائد، 100 ألف جنيه 4.25%، والـ500 ألف جنيه 5.5%، والمليون 6.00%، و3 ملايين جنيه فأكثر 7.25%.

يذكر أن أسعار العائد في هذه البنوك يكون سنوي ويصرف يوميًا.