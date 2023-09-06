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أفضل 5 شهادات خماسية في البنوك المصرية.. عائد نصف سنوي ثابت

كتب:

منة العشماوي
11:20 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الشهادات الخماسية- تعبيرية

الشهادات الخماسية- تعبيرية

توفر البنوك المصرية شهادات ادخارية بمدد مختلفة، من بينها الشهادات الخماسية بعائد ثابت أي أن مدتها 5 سنوات، وبحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، نرصد في السطور التالية أفضل 5 شهادات خماسية بعائد ثابت، يصرف نصف سنويًا.

وتستعرض «الوطن»، أفضل 5 شهادات خماسية في البنوك المصرية، وفق جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر، وهي كالتالي:

بنك المشرق

سعر العائد على الشهادة الخماسية 11%، والحد الأدنى لربط الشهادة ألف جنيه.

البنك العربي الافريقي الدولي

سعر العائد على الشهادة الخماسية من البنك العربي الافريقي 17.75% والحد الأدنى لربط الشهادة 5 آلاف جنيه.

بنك تنمية الصادرات

سعر العائد على الشهادة الخماسية 10.85%، والحد الأدنى لربط الشهادة ألف جنيه. 

البنك التجاري الدولي CIB

سعر العائد على الشهادة الخماسية من البنك التجاري الدولي 10.5%، والحد الأدنى لربط الشهادة ألف جنيه. 

بنك قطر الوطني 

وسعر العائد للشهادة الخماسية من بنك قطر الوطني، 10.5%، والحد الأدنى لربط الشهادة ألف جنيه.

يذكر أن مدة الشهادة 5 سنوات، بينما يصرف العائد عليها كل نصف سنة، والعوائد المذكورة سابقًا هي للسنة الواحدة.

 

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بقلم منة العشماوي