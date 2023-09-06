أطول 10 مدد سداد في البنوك المصرية لبطاقات الائتمان.. اختار الأفضل

توفر البنوك المصرية بطاقات الائتمان تشمل مميزات متنوعة لتناسب جميع العملاء، تساعد الشخص على إجراء المشتريات من خلالها أو الدفع أونلاين أو السحب النقدي ولكن بفوائد، وتتيح البنوك فترات سماح لتسديد الأموال.

وبطاقات الائتمان يتمّ استخدامها في عمليات شراء المنتجات والسلع حسب رغبة الشخص، فيما يتمّ تحديد حد مالي أي الحد الائتماني، دون الخصن من حساب بنكي للعمل، ولكن من خلال الأموال الدائنة من البنك.

ونرصد في السطور التالية أطول مدة سداد في 10 بنوك مصرية، لبطاقات الائتمان الذهبية.

بطاقة المصرف المتحد

رخاء جولد ماستركار من المصرف المتحد، تكون فترة السماح 58 يومًا، والحد الائتماني 15 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

بنك قناة السويس

الفيزا الذهبية من بنك قناة السويس، فترة السداد 55 يومًا، والحد الائتماني 20 ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه.

الفيزا الذهبية من بنك مصر

الفيزا الذهبية من بنك مصر، تكون فترة السماح 57 يومًا، والحد الائتماني 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

ماستر كارد الذهبية من بنك مصر

تكون فترة السمام 57 يومًا، والحد الائتماني 3 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

ميد بنك

الفيزا الذهبية من ميد بنك تكون مدة السداد 58 يومًا والحد الائتماني 20 ألف جنيه إلى 149 ألفًا و900 جنيه.

البنك الأهلي المتحد

الذهبية ماستر كارد تكون فترة السماح 58 يومًا، والحد الائتماني 20 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

بنك قطر الوطني

الفيزا الذهبية تكون فترة السداد 57 يومًا، والحد الائتماني 10 آلاف جنيه إلى 39 ألفًا و999 جنيهًا.

البنك العربي

فيزا جولد تكون فترة السماح 55 يومًا والحد الائتماني 3 آلاف جنيه إلى 9999 جنيهًا.

أبوظبي التجاري

فترة السماح للبطاقة الذهبية 57 يومًا، والحد الائتماني 10 آلاف جنيه إلى 49999 جنيهًا.

بنك الاستثمار العربي

بطاقة الائتمان الذهبية ماستر كارد، فترة السماح 58 يومًا والحد الائتماني 5 آلاف جنيه إلى 9999 جنيهًا.