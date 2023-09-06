«التموين» تبحث تحضيرات النسخة الثالثة من معرض المجوهرات الدولي «نبيو»

عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا موسعا للتحضير للدورة الثالثة من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات «نبيو»، الذي تبدأ فعالياته في الفترة من 26 حتى 28 نوفمبر المقبل، بحضور اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، والمهندس لطفي المنيب، نائب أول رئيس الشعبة، والمهندس أسامة الجلا، سكرتير عام الشعبة، وكمال جابر، مدير جمرك مركز المعارض والمؤتمرات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات

وأكد المصيلحي، أنّ الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية، وتتخذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية، كما تقرر التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وأضاف أنّ الدورة الحالية من المعرض «نبيو» ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، مشيرا إلى أنّه سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع لإطلاق المعرض وعرض كامل التفاصيل التنظيمية قبل انطلاق فعالياته.

المعرض الدولي للذهب والمجوهرات «نبيو»

من جانبه، قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إنّ النسخة الحالية من «نبيو» يتم تنظيمها على مساحة 7500 متر مربع بأرض المعارض «المنارة»، وتشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين، إضافة إلى جناح خاص لعرض منتجات الورش الصغيرة والمتوسطة، ودعم تلك الورش بتخفيض أسعار المشاركة وإتاحة عرض منتجاتهم بالأسواق من خلال معرض دولي له سمعة واسعة في مجال إنتاج المجوهرات بالأسواق الدولية والإقليمية، والتعرف على أحدث وسائل التصنيع لتحسين إنتاجية الورش وتعظيم الفرص الإنتاجية والربحية لهم، موضحا أنّ المعرض سيشهد هذا العام مشاركة للمصممين المصريين بتخصيص جناح خاص للمصممين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين.

وقال لطفي المنيب، نائب أول رئيس الشعبة، إنّ النسخة الجديدة ستشهد مضاعفة لمساحة المعرض، حيث بدأنا النسخة الأولى بمساحة عرض 3000 متر مربع بينما تبلغ المساحة الحالية 7500 متر مربع وذلك نظرا لتضاعف إقبال العارضين علي المشاركة.

مشاركة 75 شركة محلية من كبار منتجي المجوهرات المصرية

وأشار إلى أنّ النسخة الماضية من «نبيو» شهدت مشاركة 75 شركة محلية من كبار منتجي المجوهرات المصرية، و35 شركة دولية من إيطاليا والهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

إنتاج وتجارة المشغولات الذهبية

من جانبه، قال أسامة الجلا، سكرتير عام الشعبة، إنّ تحليل بيانات الزائرين للنسخة الأخيرة من «نبيو»، أوضحت حضور نحو 7 آلاف زائر محلي، 85% منهم زار المعرض للشراء المباشر، بما يعطي ثقة كبيرة للعارضين في وجود فرص جديدة لتسويق منتجاتهم، وما انعكس على زيادة الإقبال على المشاركة، بينما 10% من الزائرين زاروا المتحف للتعرف على طبيعة المنتجات وجودتها، و5% جاء لاستكشاف الفرص المتاحة في إنتاج وتجارة المشغولات الذهبية، إضافة إلى 100 مشتر دولي وترتب على زيارتهم عدد من الصفقات التصديرية.