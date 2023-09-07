الكشف على 86 ألف مريض بالمجان ضمن 320 قافلة طبية لـ«راعي مصر»

أعلنت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تسيير 320 قافلة طبية، للكشف بالمجان على المواطنين الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك خلال أغسطس الماضي، في تخصصات: الباطنة، والعظام، والأطفال، والجلدية، والرمد، والنساء، حرصا من المؤسسة على توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

3 آلاف مواطن يستفيدون من خدمات القوافل الطبية

وقالت مؤسسة راعي مصر للتنمية، إن قوافلها الطبية خلال شهر أغسطس، جابت 320 قرية وعزبة ونجعا، وأجرت الكشف على 86 ألف مريض غير قادر، وصرفت الدواء بالمجان، إلى جانب تركيب 9600 نظارة طبية.

كما استطاعت قوافل المؤسسة خلال الشهر ذاته الوصول- ولأول مرة- إلى مناطق حدودية في 3 محافظات، هي: جنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح؛ إذ استفاد من خدمات القوافل الطبية التي تنظم لأول مرة في هذه المناطق أكثر من 3 آلاف مواطن.