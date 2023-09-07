ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها داخل مخزن بكفر الدوار

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبدالعال وكيل المديرية ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية حملات تموينية، وذلك فى اطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات تموينية في البحيرة

أسفرت الحملات بمركز كفر الدوار عن ضبط 140 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة بإجمالى 7 أطنان، خاصة بوزارة الزراعة داخل أحد المخازن رغم حظر تداولها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 2 طن جبن في حملة تموينية

كما نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة بمراكز حوش عيسى والمحمودية وشبراخيت أسفرت عن ضبط:-

- ضبط 8100 عبوة جبنة بيضاء وزن العبوة 250 جرام بإجمالى 2.250 طن جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحتوي على حشرات نتيجة سوء تخزينها فى درجة الحرارة العادية، كما تم ضبط كميات كبيرة من التوابل مختلفة الأصناف، والزيوت والكيك والعصائر المعبأة منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .