ضبط 26 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية

تمكنت مديرية التموين بالدقهلية من ضبط مخالفات في حملات على أسواق مركز تمي الأمديد، وجرى تحرير 26 محضرا، والتحفظ على المخالفات، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.

حملات مفاجئة بالدقهلية

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية في بيان له إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ومحافظة الدقهلية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم.

تحرير 26 محضرا

وأضاف أن الحملات التموينية تشكلت في مركز ومدينة تمى الأمديد

1. تحرير 4 محاضر بسبب تصرف في إجمالي 32 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم، حيث كان وزن الشيكارة 50 كيلو جرام.

2. تحرير 9 محاضر بسبب نقص في الوزن بمقدار يتراوح بين 7 و 13 جرام.

3. تحرير 3 محاضر بسبب إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

4. تحرير 2 محضر بسبب عدم منح بون الصرف للمواطنين.

5. تحرير 2 محضر بسبب توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي.

6. تحرير 5 محاضر بسبب عدم نظافة أدوات العجين.

7. تحرير 1 محضر بسبب استخدام ميزان غير معتمد.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع استمرار أعمال الرقابة والتفتيش بهدف حماية الدعم المقدم للمواطنين.