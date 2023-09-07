افتتاح 5 مشروعات خدمية وتنموية بمركز بلبيس في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات «الأبنية التعليمية – الإسكان - الكهرباء» بمركز بلبيس بتكلفة 82 مليونا و800 ألف جنيه، جاهزة للافتتاح ضمن 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء»، بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، ومن المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي 9 سبتمبر.

تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب وحدة الإنقاذ النهرى

وأوضح محافظ الشرقية في بيان، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب وحدة الإنقاذ النهرى مرحلة أولى بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه.

الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة قرملة

ولفت إلى أنه في قطاع الأبنية التعليمية، جرى الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة قرملة / ب رقم 1 «7 فصول» بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومدرسة غيته تعليم / س «12 فصل» بتكلفة 7 ملايين جنيه، ومدرسة الشهيد محمد أحمد مهدي / ب «12 فصلًا» بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومدرسة الشيخ عيسي/ س «7 فصول» بتكلفة 4 ملايين جنيه ومدرسة بلبيس / ث. س بتكلفة 9 ملايين جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول.