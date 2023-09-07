طائر يجبر طائرة سعودية على العودة إلى مطار تركي بعد الاصطدام بمحركها

اصطدم طائر بمحرك طائرة ركاب سعودية، خلال رحلتها من تركيا إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، ما دفع قائد الرحلة للعودة بها إلى مطار طرابزون التركي لضمان سلامة الركاب، وهذا ما أوضحته شركة طيران «ناس» في بيان عقب الحادث.

وأفادت شركة طيران ناس في بيان لها: «نود التنويه بأن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون إلى جدة بتاريخ 6 سبتمبر، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة».

نود التنويه بأن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون الى جدة بتاريخ 6 سبتمبر، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة.



ويقوم حالياً فريق طيران ناس بإتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان راحة ضيوفنا المسافرين. — flynas طيران ناس (@flynas) September 6, 2023

وأكدت شركة طيران «ناس» السعودية في البيان الصادر عنها، أن فريق الطيران اتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان راحة المسافرين.

وتعد «طيران ناس»، شركة طيران اقتصادي سعودية خاصة، وهي أول شركة طيران اقتصادية في المملكة العربية السعودية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية، الرياض، وتقوم بتشغيل أكثر من 1500 رحلة طيران أسبوعيا إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا.