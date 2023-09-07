رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

طائر يجبر طائرة سعودية على العودة إلى مطار تركي بعد الاصطدام بمحركها

كتب:

محمد علي حسن
12:12 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
طائرة ركاب سعودية

طائرة ركاب سعودية

اصطدم طائر بمحرك طائرة ركاب سعودية، خلال رحلتها من تركيا إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، ما دفع قائد الرحلة للعودة بها إلى مطار طرابزون التركي لضمان سلامة الركاب، وهذا ما أوضحته شركة طيران «ناس» في بيان عقب الحادث.

وأفادت شركة طيران ناس في بيان لها: «نود التنويه بأن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون إلى جدة بتاريخ 6 سبتمبر، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة».

وأكدت شركة طيران «ناس» السعودية في البيان الصادر عنها، أن فريق الطيران اتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان راحة المسافرين.

وتعد «طيران ناس»، شركة طيران اقتصادي سعودية خاصة، وهي أول شركة طيران اقتصادية في المملكة العربية السعودية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية، الرياض، وتقوم بتشغيل أكثر من 1500 رحلة طيران أسبوعيا إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وإفريقيا. 

 

اقرأ المزيد:

تعرض طائرة سعودية لحادث في مطار الخرطوم ووقف الرحلات الجوية

سقوط طائرة عسكرية سعودية نتيجة خلل فني.. ونجاة طاقمها الجوي

الحوثيون يستهدفون مواقع سعودية بـ25 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية

لجنة فنية لكشف أسباب اصطدام طائرة سعودية بمهبط مطار القاهرة

البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة مفخخة على مدرسة سعودية
بقلم محمد علي حسن